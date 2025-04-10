Женскую консультацию открыли в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном

Медицинская помощь стала более доступной для жительниц Ленинского городского округа. Новая женская консультация открылась на территории жилого комплекса «Зеленые аллеи».

Медицинское учреждение стало подразделением Видновского перинатального центра.

«Вести прием здесь будут как акушеры-гинекологи, так и узкопрофильные специалисты. Кроме того, в ЖК оборудованы дневной стационар и зал лечебной физкультуры, установлено необходимое оборудование», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Врачи новой женской консультации смогут принимать более 45 пациенток каждый день.

Чтобы встать на учет по беременности, жительницы Подмосковья не должны заранее записываться на прием.