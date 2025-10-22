Женскую консультацию на Новой улице открыли в Котельниках

На Новой улице в Котельниках открылась новая женская консультация. Она сможет принимать более 100 пациенток в смену. Медучреждение стало подразделением окружной поликлиники.

Московская область старается повышать качество и доступность врачебной помощи, в том числе для будущих мам. Осуществлять цели региону помогает нацпроект «Семья».

«В этом году в Подмосковье открыли две современные женские консультации: в Ленинском и Котельниках. Также после капитального ремонта начал работать роддом в Химках. А сейчас ведется строительство нового корпуса Видновского перинатального центра, который откроется в 2027 году», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В новом здании принимают акушеры-гинекологи, эндокринолог, терапевт, врач УЗИ и медицинский психолог. Кабинеты специалистов оборудованы современной медтехникой для обследований. За помощью пациенты могут обращаться бесплатно, предъявив полис ОМС.

«Женская консультация работает по современным стандартам: за каждой беременной закрепляется индивидуальный помощник, который поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, а также ответит на все волнующие вопросы», — добавил главврач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин.

В подмосковном Минздраве напомнили, что в регионе действует система родовспоможения. Ознакомиться с ней подробно можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также для женщин, находящихся в положении, работает бесплатный кол-центр по номеру 8 (800) 550-30-03. Специалисты принимают звонки ежедневно с 08:00 до 20:00.