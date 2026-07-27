Женскую команду по лакроссу создали в Подольске

В Подольске активно развивается женский лакросс: под руководством капитана Александры Гербергаген начала тренировки новая команда «Пингвины». Коллектив состоит из юных спортсменок, большинству из которых около 14 лет.

Александра Гербергаген, ранее возглавлявшая первую в Подольске команду «Таежные Ласки», вдохнула новую жизнь в развитие этого динамичного вида спорта в регионе.

Лакросс — древний вид спорта, пришедший из Северной Америки. Это увлекательная командная игра, где используется небольшой резиновый мяч и клюшка, верх которой заплетен свободной сеткой для ловли и удержания мяча. Цель игры для нападающих — забросить мяч в ворота соперника, используя передачи и ведение. Задача защитников — предотвратить взятие ворот, выбивая мяч клюшкой или используя контактную борьбу. Существуют различные форматы, включая официальный олимпийский лакросс 6 на 6.