Женский турнир по мини-футболу ко Дню матери пройдет в Химках

В преддверии Международного Дня матери в городском округе Химки состоялся женский любительский турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие пять команд из Москвы и Подмосковья.

В преддверии Международного Дня матери в городском округе Химки состоялся женский любительский турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие пять команд из Москвы и Подмосковья.

Игры будут проходить по круговой системе: каждая команда встретится с остальными участниками турнира. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. После завершения матчей организаторы проведут конкурс на звание «Лучшего пенальтиста». По итогам турнира спортсменок наградят медалями и кубками в номинациях «Лучший игрок турнира» и «Лучший пенальтист».

В турнире примут участие команды «НеМамкай» из поселка Лунево, «Кутузово», «Легион» из Солнечногорска, «Красная Стрела» из Москвы и «Футбольные мамы» из Зеленограда. Соревнования состоятся в 23 ноября, в 11:00 на базе Луневской школы.

Напомним, ранее в Химках уже проводили семейный турнир по мини-футболу «Я + батя», приуроченный ко Дню отца. В нём дети играли в футбол вместе с папами и дедушками. Завершился турнир торжественной церемонией награждения победителей и призеров.

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