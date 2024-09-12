Женский центр в Химках победил на региональном этапе премии «Мы вместе»

Женский ресурсный центр «Women’s» в Химках одержал победу на региональном этапе международной премии «Мы вместе». Организация стала третьей в рейтинге лучших социальных объединений страны.

Центр для женщин в Химках работает три года. За это время в организации работали более 2000 преподавателей, которые провели свыше 1500 мероприятий. Центр обрел 50 постоянных резидентов.

«Наш центр — место, где каждая женщина может найти себя, реализовать свой потенциал, попробовать силы в новом направлении работы. Мы поддерживаем женщин разных возрастов и статуса: молодых мам, женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, бизнес-леди, самозанятых и специалистов, начинающих предпринимателей», — поделилась руководитель объединения Ольга Бахмутова.

Впереди — федеральный этап премии. Далее ресурсный центр планирует представить свою работу на IV Евразийском женском форуме.

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