Программу о творчестве художницы Елены Поленовой проведут в Серпухове

7 марта в Серпуховском историко-художественном музее состоится программа «Женский почерк в русском искусстве. Елена Поленова». Министерство культуры и туризма Московской области информирует, что мероприятие посвящено творчеству мастера русской графики и живописи, представительницы женского русского модерна Елены Поленовой.

Творческое наследие Елены Дмитриевны вызывало восхищение у современников. Она стала первой женщиной, чью работу приобрел для своей коллекции Павел Третьяков. Илья Репин ставил ее мастерство в искусстве этюда выше достижений Ивана Шишкина.

Программа в Серпуховском музее предложит гостям узнать больше о жизни художницы на тематической лекции и увидеть уникальные предметы мебели, созданные по ее эскизам. Завершится встреча мастер-классом по ботанической акварели под руководством психолога, арт-терапевта и художника Марины Шишориной.

Начало программы в 15:30. Возрастное ограничение: 18+.

Подробная информация и билеты — на сайте Серпуховского историко-художественного музея.