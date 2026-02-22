Женский патруль и волонтеры поздравили мужчин-водителей в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа Чехов в сотрудничестве с «Волонтерами Подмосковья» организовали праздничную акцию «Защитник, соблюдай ПДД». Мероприятие направлено не только на поздравление мужчин-водителей с предстоящим праздником, но и на повышение их осведомленности о соблюдении правил дорожного движения, особенно в зимний период.

В ходе акции сотрудницы Госавтоинспекции останавливали для поздравления водителей и напоминали им о важности безопасного вождения. Волонтеры подготовили тематический плакат и активно призывали автомобилистов быть внимательными на дороге и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

В качестве подарка водителям вручали буклеты с правилами дорожного движения, тематические открытки и световозвращающие сувениры.