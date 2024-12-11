Межрегиональный женский хоккейный турнир «Второе дыхание» провели в Домодедове. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменок из семи городов России, о чем сообщили в Минспорте Московской области.

За победу боролись 10 команд из Домодедова, Москвы, Краснодара, Печоры и других городов. Золотые медали выиграли девушки из ЖХК «Гроза» (Санкт-Петербург). Серебряные награды у ЖХК «Королевы льда» (Тула), бронзовые — у представительниц Петрозаводска (ЖХК «Вега»).

«Авангард» из Домодедова остановился в шаге от пьедестала — занял четвертое место. Лучшим бомбардиром соревнований стала хоккеистка Анастасия Григорьева из этой команды.

Игры турнира «Второе дыхание» проходили в спортивном комплексе «Легенда» и в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на территории стадиона «Авангард». Его построили по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее стало известно, что спортсменка из Лобни Вероника Гашникова завоевала золото на турнире в Венеции. Это было одно из крупнейших соревнований года по олимпийскому карате.