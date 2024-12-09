Женский хоккейный турнир среди новичков прошел в Домодедове

На ледовой арене «Авангард» и в спортивном комплексе «Легенда» городского округа Домодедово состоялся турнир по хоккею среди женщин Second Wind. Участие в состязаниях приняли 10 команд, в них вошли свыше 200 спортсменок из разных городов страны.

Гостями турнира стали 360 зрителей на трибунах и более 450 человек, которые следили за соревнованиями в онлайн-трансляции. Мероприятие организовала капитан женской хоккейной команды «Авангард» Екатерина Милованова при поддержке спортивного комитета города Домодедово.

Победителями соревнований стала женская команда из Санкт-Петербурга «Гроза». Хоккеистки из Тулы «Королевы льда» заняли вторую ступень пьедестала почета. Третье место досталось девушкам из хоккейной команды Петрозаводска «Вега».

Спортсменки из домодедовского «Авангарда» стали в состязаниях четвертыми. Самым результативным игроком турнира признали нападающую команды Анастасию Григорьеву.

Отметим, что женская хоккейная команда «Авангард» из Домодедова открыта для новых участниц. Любая девушка независимо от навыков и опыта может попробовать силы в этом виде спорта.

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