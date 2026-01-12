Женский футбольный турнир прошел в Раменском

«Турнир прошел в атмосфере бескомпромиссной борьбы. Каждая игра была наполнена тактическими ходами и волей к победе. По результатам всех встреч, места распределились следующим образом: золото и главный кубок турнира уезжают в Истру. Футболистки из команды „Молодежка Истра“ показали наиболее слаженную игру и заслуженно заняли высшую ступень пьедестала», — сообщили организаторы.

Серебряные медали завоевали хозяйки поля — команда «Авангард Раменское». Бронза досталась коллективу из Сергиева Посада. Четвертую строчку заняла команда «Авангард Коломна».

Организаторы отдельно отметили персональные достижения участниц. Статус «Лучший игрок команды» получили: Таисия Фадеева, Ксения Сироткина, Леся Николичева и Ксения Киреева.