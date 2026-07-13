Женский футбольный турнир прошел в Павловском Посаде

Третий этап «Кубка футбольных мам» завершился 11 июля на стадионе «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде. За награды турнира боролись девять команд из Москвы, Московской области, Владимира и Брянска.

Участницами соревнований стали женщины, которые совмещают семейные обязанности с активными занятиями спортом. Турнир объединил любительские команды, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и яркую игру.

Павловский Посад на соревнованиях представили две команды — «Мамы Посада» и «Букетомания». По итогам турнира команда «Мамы Посада» заняла третье место в серебряной лиге.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участниц и подчеркнули, что подобные соревнования способствуют развитию женского футбола, популяризации здорового образа жизни и укреплению спортивного сообщества.

Турнир собрал не только спортсменок, но и многочисленных болельщиков, став ярким спортивным событием для жителей и гостей Павловского Посада.