Женский баскетбольный клуб «Спарты энд К» в Видном отметил 20-летие

В Ленинском округе во Дворце спорта прошла юбилейная игра «Спарты энд К». На зрительских трибунах за матчем наблюдали президент Российской федерации по баскетболу Андрей Кириленко и генеральный директор женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анна Архипова-фон Калманович.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«В этот особый день хочется выразить искреннюю признательность нашей области и округу. Двадцать лет совместной работы — это уникальное достижение, равных которому нет в других регионах. Особую гордость вызывает то, что мы помогаем открывать дорогу в большой спорт стольким юным игрокам», — отметила генеральный директор женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анна Архипова-фон Калманович.

В этом сезоне команда установила новые рекорды. В одной из ключевых игр «Спарта энд К» с первых минут захватила инициативу, а к концу третьей четверти разрыв от соперника составил 28 очков. Финальная победа с разницей в 33 очка стала важным моментом в истории клуба.

«Сегодня у нас проходит открытие сезона в параллели игры с основной командой. В этом сезоне нашему клубу исполняется 20 лет. Желаю продолжать прогрессировать, не отступать ни на шаг», — рассказала капитан команды София Истомина.

Баскетбольный клуб достиг весомых побед: четыре победы в Евролиге ФИБА подряд с 2006 по 2010 годы, два чемпионских титула в России в 2007–2008 годах, завоевание Кубка Европы ФИБА в 2006 году и три Суперкубка Европы с 2009 по 2011 годы.