Женский баскетбольный клуб из Ногинска стал чемпионом Высшей лиги

Баскетболистки подмосковного клуба «Спартак» из Ногинска стали чемпионами России среди женских команд Высшей лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первом матче «Финала четырех» представительницы Подмосковья обыграли команду «Юность» из Пензенской области со счетом 94:85. В финале «Спартак» победил «ЧГУ-Атланту» из Чебоксар — игра закончилась со счетом 83:78.

Бронзовые медали завоевала «Юность», обыгравшая команду «Славянка-ЧКПЗ» из Челябинска со счетом 82:77. Игрок «Спартака» Александра Пиляева попала в символическую пятерку лучших баскетболисток Высшей лиги, а Марину Криволапову признали самым ценным игроком плей-офф.

В регулярном чемпионате команда из Ногинска выиграла 38 матчей из 40. «Финал четырех» проходил в Челябинске 26 и 27 апреля 2025 года. Турнир организовали по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».