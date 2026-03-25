Женские хоккейные команды из Наро-Фоминска победили в областном турнире

21 марта лед арены имени В. Мышкина в Селятино стал свидетелем исторического момента. Домашний турнир среди любительских команд «Весенняя краса» завершился абсолютным триумфом: обе команды ЖХК «Армата» поднялись на высшую ступень пьедестала в своих дивизионах!

Церемония открытия прошла при участии почетных гостей, подчеркнувших масштаб и значимость турнира. Среди них — президент Федерации хоккея Наро-Фоминского округа, депутат совета депутатов Алексей Черняев; президент Федерации хоккея Домодедово Александр Пятов; капитан и основатель ЖХК «Луч», доктор экономических наук Наталья Починок; а также легенда хоккея, вице-президент клуба «Легенды хоккея» Скотт Макферсон.

Атмосфера была по-настоящему уникальной — накал страстей не утихал ни на минуту. Как только стихали эмоции одного матча, лед принимал новых героев. Зрители увидели все: от искренней воли к победе в дивизионе «Любители» до профессиональной мощи и запредельных скоростей в дивизионе «ПРО».

Итоги соревнований:

Дивизион «Любители ПРО»:

1 место — ЖХК «АРМАТА ПРО» (Наро-Фоминский г. о.)

2 место — ЖХК «ВОСК 1147» (Красногорск)

3 место — ЖХК «Луч» (Москва)

Дивизион «Любители»:

1 место — ЖХК «АРМАТА» (Наро-Фоминский г. о.)

2 место — ЖХК «Легенда» (Москва)

3 место — ЖХК «Аврора» (Домодедово)

Высший класс и полное доминирование на домашнем льду.