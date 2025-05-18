Женская сборная России по волейболу начала тренировочный сбор в Химках

Женская сборная России по волейболу проводит сборы в Химках на тренировочной базе Новогорска перед матчем в Сербии. Тренировки продлятся до 28 мая и станут стартом для обновленного состава команды на международной сцене.

В состав вошли 16 волейболисток — ведущие спортсменки из российских клубов и топовых зарубежных лиг, включая Арину Федоровцеву, Ирину Воронкову, Анну Лазареву и Марину Маркову. Особое внимание уделяется командной сыгранности, физической подготовке и восстановлению после клубного сезона.

«Собираемся для того, чтобы познакомиться, потренироваться и сыграть игры в Сербии. Чтобы те игроки, которые приедут на сбор, ощутили всю мощь нашей российской команды», — отметил тренер сборной Константин Ушаков.

После завершения сбора команда отправится в Белград для проведения товарищеских матчей со сборной Сербии. Эти игры станут первой международной поездкой российской женской сборной после длительного перерыва.

Всероссийская федерация волейбола подтверждает участие как женской, так и мужской сборных в зарубежных матчах, что является важным этапом возвращения российского волейбола на мировую арену и укрепления его позиций.