Женская сборная Московской области стала лучшей на первенстве России по хоккею

Женская сборная Московской области в очередной раз подтвердила свое превосходство на первенстве России по хоккею среди юниорок до 18 лет. Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, команда одержала семь побед в восьми матчах.

В турнире участвовали девять команд из Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Московской областей, Белоруссии, Провинции Сычуань, Санкт-Петербурга и Москвы. Соревнования проходили по круговой системе, и сборная Московской области стала самой результативной, забросив 40 шайб при 11 пропущенных.

Это уже восьмой раз подряд, когда сборная Подмосковья становится победителем первенства России. Соревнования прошли с 11 по 19 марта 2026 года в Нижегородской области в рамках государственной программы «Спорт России».