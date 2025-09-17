Женская команда из Серпухова стала участницей всероссийского турнира по футболу

В Химках состоялся III Всероссийский турнир «Да! Мы в спорте». Женская любительская футбольная команда «Мамы Ястребов» из Серпухова заняла пятое место в дивизионе «Начинающие».

Турнир приурочили ко Дню города. Побороться за звание лучших собрались 24 любительские команды со всей России. Состязания организовали на стадионе «Новые Химки».

«Для нас это большое достижение — всего год назад мы только начинали тренироваться, а сегодня уже выступаем на всероссийском уровне. Самая большая поддержка сегодня была от наших детей, которые приехали поболеть за нас. Это придавало нам сил и уверенности», — поделилась капитан команды «Мамы Ястребов» Оксана Потапова.

Спортсменки из Серпухова провели пять игр, три из них завершили победой, одну сыграли в ничью и в лишь в одном матче уступили с минимальным счетом 0:1. Лучшим игроком признали Анжелу Зуеву.

Отметим, что турнир в Химках организовали по инициативе местного женского футбольного клуба «МамСити». Его проводят уже в третий раз. Помимо соревновательной программы, организаторы подготовили открытые тренировки по футболу, спортивные конкурсы и мастер-классы.