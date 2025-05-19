Женская команда из Подмосковья выиграла третий тур чемпионата России по регби-7

Женский клуб «ВВА-Подмосковье» выиграл третий тур чемпионата России по регби-7. Этап прошел 18 мая в Красноярске. Победа стала для команды первой в этом сезоне. В общем зачете подмосковные спортсменки заняли вторую строчку. Об этом сообщили в Минспорта МО.

В финале клуб одержал победу над столичным ЦСКА. Напомним, что на первом турнире соревнований ЦСКА обыграл «военлетов» в борьбе за золото.

«Победа! Наши „летчицы“ наконец одолели своих давних соперников! Уверенно! Красиво! Исторический матч, яркая игра и долгожданный триумф. „ВВА-Подмосковье“ — героини третьего тура», — написали в Telegram-канале клуба.

На пути к победе «ВВА-Подмосковье» обыграла пермский «Витязь» и казанский «Зилант». Дублем в решающей игре отметилась Василиса Николенко, дополнили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях принимают участие девять команд: из Москвы, Московской области, Казани, Краснодарского и Красноярского края, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону и Усть-Лабинска. Четвертый тур состоится в Красноярске 24 мая.