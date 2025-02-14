Женская команда из Домодедова победила на всероссийском турнире по мини-футболу

В Нижегородской области завершился футбольный турнир «Зимний кубок 2025» по мини-футболу среди женских любительских команд. Состязания собрали на спортивной базе Emerald 13 клубов из разных регионов страны. Победу в турнире одержала команда «Авангард» из Домодедова.
Женская любительская футбольная команда «Авангард» представила на соревнованиях Московскую область. Готовила девушек к турниру тренер и основатель клуба Карина Шаповалова.
Состязания провели в формате 4+1 по упрощенным правилам мини-футбола. Участников поделили на две лиги: «Золотую» и «Серебряную». Первое место в «Серебряной лиге» заняла команда ФМ «Павлово». Среди футболисток «Золотой лиги» лучшим стал клуб «Авангард» из Домодедова.
«Поздравляем „супермам“ с новой победой! Желаем не останавливаться на достигнутом», — поздравила футболисток администрация городского округа Домодедово.
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