Женская команда из Домодедова победила на всероссийском турнире по мини-футболу

В Нижегородской области завершился футбольный турнир «Зимний кубок 2025» по мини-футболу среди женских любительских команд. Состязания собрали на спортивной базе Emerald 13 клубов из разных регионов страны. Победу в турнире одержала команда «Авангард» из Домодедова.

Женская любительская футбольная команда «Авангард» представила на соревнованиях Московскую область. Готовила девушек к турниру тренер и основатель клуба Карина Шаповалова.

Состязания провели в формате 4+1 по упрощенным правилам мини-футбола. Участников поделили на две лиги: «Золотую» и «Серебряную». Первое место в «Серебряной лиге» заняла команда ФМ «Павлово». Среди футболисток «Золотой лиги» лучшим стал клуб «Авангард» из Домодедова.

«Поздравляем „супермам“ с новой победой! Желаем не останавливаться на достигнутом», — поздравила футболисток администрация городского округа Домодедово.