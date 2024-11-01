Женская хоккейная команда из Красногорска победила на международном турнире

Турнир состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах. По возвращении девушек пригласили на награждение на «Старт Арену» в Красногорске.

С победой их поздравил начальник управления физической культуры и спорта администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев. Он вручил девушкам памятные медали и грамоты.

«Девочки показали очень высокий, достойный результат. Нам есть чем гордиться. И что самое главное — они представляли знамя нашего Красногорска. Это вдвойне приятно, и это очень важно в популяризации спорта, потому что, наверное, для многих хоккей все-таки больше ассоциация с мужским видом спорта, а здесь девочки пришли и доказали, что хоккей может иметь и женское лицо», — сказал Алу Бочкаев.

Представитель администрации также отметил, что есть цель развивать этот вид спорта в муниципалитете. В том числе среди детей.

Он отметил высокую заслугу капитана, инициатора создания этой команды Иветту Макарову и тренера сборной.

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