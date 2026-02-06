Женская баскетбольная команда из Химок выступит на чемпионате России

Женская команда Khimki Power из Химок успешно преодолела квалификацию и вышла в категорию «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. Команда представляет Центр спортивной подготовки № 5.

Химчанки показали блестящий результат, одержав победы над командами из Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Москвы и Челябинска.

«Такие результаты — лучшее подтверждение того, что в Химках есть крепкая спортивная база и талантливые спортсмены. Khimki Power показывает: упорство и командная работа приводят к успеху. Желаю команде новых побед в этапах „Мастера“!» — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

При этом мужской состав Khimki Power пока не смог пройти в категорию «Мастер», уступив в решающих матчах с минимальной разницей в счете, но сохраняет шансы на участие.

Турнир, в котором участвуют команды из 11 регионов России и Беларуси, включает четыре квалификационных этапа «Вызов» и четыре основных этапа «Мастер» и продлится до июня.