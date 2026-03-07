Женская баскетбольная команда из Химок выступит на Чемпионате России

Баскетболистки Химок примут участие в первом этапе «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. Женская команда Khimki Power, представляющая Центр спортивной подготовки № 5, поборется за звание сильнейших с соперницами из 11 регионов страны и Республики Беларусь.

Сейчас спортсменки активно готовятся к предстоящим играм на паркете Баскетбольного центра под руководством тренера Олеси Абрамовской. Спортивное противостояние пройдет 7 марта в спорткомплексе «GOArena». Соперницами химчанок по группе станут команды «Беларусь» и «АБ Кондрашина».

Ранее женская команда Khimki Power успешно выступила на сдвоенном этапе «Вызов», что позволило ей пройти в первые два этапа «Мастер». Всего в турнире участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской, Свердловской и Воронежской областей, а также спортсмены из Республики Беларусь.

Чемпионат включает четыре квалификационных этапа «Вызов» и четыре основных этапа «Мастер». Турнир продлится до июня.