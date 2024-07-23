Женщины в мужском коллективе. Как работают инспекторы эконадзора в Подмосковье

Их работа опасна и непредсказуема. Ночные рейды, сплавы и поиски нарушителей — это лишь малая часть обязанностей инспекторов эконадзора Подмосковья. О тонкостях работы женщин не робкого десятка рассказали в Минэкологии Московской области.

Екатерина обожает теннис и приручает диких животных, Татьяна выращивает цветы, а Елена любит вязать. Женщины живут в Подмосковье, растят детей, следят за домом и заботятся о близких. Но они не просто домохозяйки. Их призвание — экологический надзор, работа опасная и непредсказуемая. Инспекторы следят за тем, чтобы жители Подмосковья дышали чистым воздухом.

Екатерина часто приезжает в приют для диких животных. У каждого зверя здесь непростая судьба. Это спасенные животные, чья жизнь когда-то буквально висела на волоске. Когда в приют поступают животные, Екатерина всегда готова прийти на помощь. Она не только ухаживает за малышами, но и следит за самыми опасными зверями.

Экологический надзор

Работа экологического инспектора разнообразна и непредсказуема. Екатерина и Татьяна следят за тем, чтобы незаконные свалки, водовыпуски и загрязнения не наносили вреда природе.

Они участвуют в ночных рейдах, проверяют выбросы на предприятиях и выполняют другую важную работу. Однако, женщины не выходят в ночные рейды без мужчин.

«Бывали случаи нападения на инспекторов, в том числе, на меня. Одних девушек мы не отпускаем. Всегда с ними экипаж наших сотрудников, которые прошли службу в армии или в органах внутренних дел. За женщин мы спокойны, никому в обиду их не даем», — прокомментировал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Татьяна работает на Воскресенском цементном заводе, проверяя фильтры и системы обеспыливания. Екатерина — инспектор Министерства экологии и природопользования Московской области, находит и наказывает тех, кто вредит природе.

Женская работа в мужском коллективе

Елена, единственная женщина-инспектор гостехнадзора в Московской области, проверяет самоходную технику, от тракторов до экскаваторов. Мужчины уважают и ценят ее знания и опыт. Елена находит время и для отдыха, проводя выходные в городском парке.

Женщины, работающие в системе экологического надзора, воплощают гармонию, чистоту и порядок. Они успешно справляются с нелегкими задачами, не уступая мужчинам, и привносят в мир красоту и заботу о природе. Работа на благо природы доставляет им радость, и они не готовы променять свою профессию ни на что другое.

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