Женщины с ВИЧ родили почти 260 здоровых детей в Подмосковье с начала года

С начала года женщины с ВИЧ родили 257 здоровых детей в Подмосковье. Это стало возможно благодаря вовремя назначенному лечению.

Женщины с вирусом иммунодефицита человека могут родить здоровых детей, если придерживаются рекомендаций врачей и принимают антиретровирусную терапию. Будущим родителям рекомендуют пройти обследование на ВИЧ еще при планировании беременности.

«Если следовать рекомендациям врачей Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, риск передачи болезни стремится к нулю. Лечение проводится бесплатно. Благодаря этому, только с начала года у матерей с ВИЧ родилось 257 здоровых детей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

На всех тапах беременности женщину наблюдают специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. За здоровьем ребенка также пристально следят до 1,5 года, когда можно снять диагноз.

Жителям напомнили, что пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства, а также в кабинетах анонимного тестирования. Узнать об этом больше можно по ссылке.