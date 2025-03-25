Женщины-предприниматели из Балашихи посетили бизнес-конференцию в Москве

Представители Балашихинской торгово-промышленной палаты приняли участие в конференции «Российские регионы: перспективы устойчивого развития», организованной Ассоциацией женщин-предпринимателей России. Мероприятие прошло в Москве 20–21 марта 2025 года и собрало более 290 участников из 48 регионов страны.

В ходе конференции были рассмотрены ключевые темы социально-экономического развития регионов, включая меры поддержки бизнеса, новые возможности для предпринимателей, воспитание подрастающего поколения, развитие креативных индустрий, здоровье нации и современные тенденции в производстве.

Председатель Гильдии страховщиков Балашихинской ТПП Галина Орлова представила доклад, в котором поделилась опытом развития предпринимательства в городском округе Балашиха. Она подчеркнула важность взаимодействия между различными регионами для обмена лучшими практиками и решения общих проблем.

В рамках мероприятия делегация из Китая выразила интерес к сельскохозяйственной продукции, производимой в российских регионах, и готовность к налаживанию сотрудничества. Это открывает новые перспективы для экспорта и укрепления экономических связей между странами.

Ассоциация женщин-предпринимателей России активно способствует развитию женского предпринимательства, организуя различные мероприятия, направленные на поддержку и продвижение женщин в бизнесе. В 2024 году Ассоциация провела деловые встречи с представителями Китая, обсуждая пути развития туристического направления и новые точки соприкосновения в предпринимательстве.

Участие Балашихинской ТПП в конференции предоставляет отличную возможность для установления новых деловых контактов, обмена опытом с представителями других регионов и поиска перспективных решений для дальнейшего роста бизнеса в городском округе. Такие мероприятия способствуют укреплению межрегиональных связей и развитию предпринимательской среды в России.