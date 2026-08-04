Женщину с миомой размером 11 см спасли в роддоме в Подольске

Женщина с выраженной деформацией матки поступила в гинекологическое отделение Подольского родильного дома. У нее выявили множественные доброкачественные узлы.

Миома была диагностирована пять лет назад, но женщина откладывала лечение. За это время одно из образований достигло 11 сантиметров в диаметре — сопоставимо с крупным грейпфрутом.

Новообразования вызывали боли, сдавливали соседние органы и ухудшали качество жизни, а также создавали угрозу репродуктивным планам. Перед врачами стояла сложная задача: удалить все узлы, не повредив здоровую ткань матки, сохранив ее анатомию и кровоснабжение.

Операцию провели с использованием наименее травматичного доступа — лапароскопического. Как пояснила заведующая первым гинекологическим отделением Оксана Литвак, опухолевый конгломерат состоял из узлов разного диаметра, каждый из которых обильно кровоснабжался.

«Требовалась филигранная техника операции, которая позволила бы с минимальной кровопотерей сохранить целостность здоровых тканей матки для того, чтобы в дальнейшем наша пациентка смогла бы осуществить репродуктивную функцию», — сказал врач.

Матку удалось сохранить, репродуктивный потенциал полностью восстановлен. Врачи напоминают, что своевременное обращение к специалисту помогает избежать сложных операций и необратимых последствий для здоровья.