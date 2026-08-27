Женщину со стремительной развившейся меланомой спасли в больнице в Раменском

В кожно-венерологическое отделение Раменской больницы обратилась 56-летняя жительница. Она пожаловалась на то, что давняя родинка на плече начала быстро увеличиваться, темнеть и вызывать неприятные ощущения.

Пациентка долго не придавала изменениям значения, но после травмирования бретелькой образование стало кровоточить. Обследование подтвердило меланому — один из наиболее агрессивных видов рака.

Она появляется из обычных на первый взгляд родинок, но при запущенной форме шансов на полное излечение очень мало: опухоль быстро метастазирует и распространяется в разные органы — легкие, кости, головной мозг. Избавиться от этой болезни можно, если обнаружить ее на ранней стадии и вовремя начать лечение.

Пациентку направили в центр амбулаторной онкологической помощи, где диагностировали меланому второй стадии. Опухоль оставалась в пределах образования и не дала метастазов. Женщине удалили ее хирургическим путем с необходимым отступом. Сейчас лечение завершено.

Лечат меланому по-разному — в зависимости от того, насколько запущен случай.

«Первую стадию лечат хирургически — вырезают образование с широким отступом от краев, чтобы удалить все „плохие“ клетки и не дать опухоли метастазировать. При второй и третьей стадиях показана операция с дальнейшей лекарственной терапией, что в результате должно привести к стойкой ремиссии. Лечение четвертой стадии в основном состоит в лекарственной терапии, при необходимости и возможности выполняется хирургическое удаление опухоли», — пояснила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.

Врачи рекомендуют не откладывать визит к специалисту, если родинка меняет цвет, размер или форму, начинает кровоточить либо вызывает необычные ощущения. Центр онкологической помощи Раменской больницы принимает жителей Московской области по направлению лечащего врача из поликлиники по месту прикрепления.