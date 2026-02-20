Женщину с множественными травмами головы спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 20-летнюю женщину, которая попала в ДТП. У пациентки обнаружили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения.

Когда женщину привезли в медицинское учреждение, она находилась в состоянии оглушения.

«В результате полученных травм у пациентки развился отек головного мозга, а вдавленные отломки височной кости оказывали сильное компрессионное воздействие на мозговую ткань. Мы провели экстренную операцию в день поступления», — рассказал нейрохирург травматологического отделения Амрах Магеррамов.

Врачи удалили отломки, а также остановили кровотечение. Вмешательство было сложным, так как во время извлечения осколков другие оказывались еще глубже. Операция длилась час и прошла успешно.

Осложнений в послеоперационный период у пациентки не было. Ей проводили противоотечную и инфузионную терапию.

Позже женщину выписали в стабильном состоянии. В дальнейшем она будет находиться под наблюдением травматолога в поликлинике.