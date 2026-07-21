Женщину с застрявшим в пищеводе лавровым листом спасли в больнице в Раменском

Врачи Раменской больницы оказали экстренную помощь пожилой пациентке, у которой в верхнем отделе пищевода застрял лавровый лист. Женщина поступила в медучреждение с жалобами на сильную боль в горле, затрудненное глотание, ощущение инородного предмета и проблемы с дыханием.

Во время обследования специалисты установили, что причиной ухудшения самочувствия стал случайно проглоченный лавровый лист. Он застрял в области перехода пищевода к дыхательным путям и частично перекрывал просвет. Для извлечения инородного тела медики выполнили эндоскопическую процедуру.

«Подобная ситуация опасна для пожилых людей, но женщина обратилась своевременно, поэтому всех опасений удалось избежать», — подчеркнул заведующий эндоскопическим отделением Сергей Яшков.

После удаления инородного тела состояние пациентки быстро нормализовалось. Уже вскоре после процедуры ее выписали домой.

Медики напоминают, что при попадании инородного предмета в горло или пищевод не следует пытаться извлечь его самостоятельно. Такие действия могут привести к дополнительным травмам и серьезным осложнениям.

При появлении боли, затрудненного дыхания или глотания необходимо как можно быстрее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.