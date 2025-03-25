Женщину с застрявшим в носу куском угля спасли в больнице в Долгопрудном

Врачи Долгопрудненской больницы помогли 42-летней пациентке, в носу которой застрял кусок угля. В течение полугода женщине было тяжело дышать.

Пациентка также жаловалась на обильные выделения из носа и неприятный запах.

«В результате 40-минутной операции мы по частям извлекли уголь, застрявший в грибковых наростах», — рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Женщина не помнит, как инородный предмет оказался у нее в носу. Пациентку уже выписали, она чувствует себя хорошо.

Врачи призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться за профессиональной медицинской помощью.