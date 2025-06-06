Женщину с застрявшей в пищеводе рыбной костью спасли в больнице в Раменском

Специалисты Раменской больницы спасли 50-летнюю женщину, в пищеводе которой застряла рыбная кость. Пациентка жаловалась на боль в грудном отделе и дискомфорт при глотании.

За два дня до поступления в медицинское учреждение женщина во время семейного застолья случайно проглотила кусок рыбы с костью. Она пыталась самостоятельно протолкнуть инородный предмет другой пищей, но лишь ухудшила свое состояние.

Наличие инородного тела врачи подтвердили во время рентгена, после чего было принято решение о вмешательстве.

«Технически предстояла непростая операция: кость больших размеров — 2,5 сантиметра в длину и полтора сантиметра в ширину — и острыми краями очень глубоко проникла в мышечный слой. Выполнялось поэтапное извлечение инородного тела: сначала мы переместили его в желудок, затем перехватили специальным эндоскопическим инструментом, расположив кость таким образом, чтобы в дальнейшем она не повредила глубоколежащие слои мягких тканей», — пояснил заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день женщину выписали.

Врачи предупреждают, что самостоятельные попытки извлечь или протолкнуть инородный предмет представляют опасность, поэтому рекомендуют своевременно обращаться за помощью к профессионалам.