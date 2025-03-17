Женщину с заполненным камнями желчным пузырем спасли в больнице в Истре

Врачи Истринской клинической больницы спасли женщину с 20-сантиметровым желчным пузырем. Пациентка обратилась к медикам с жалобами на боли под ребром и горечь во рту.

В норме длина органа не превышает 10 сантиметров. У пациентки он был увеличен вдвое и наполовину заполнен крупными камнями, которые заблокировали отток желчи.

«Это состояние опасно такими осложнениями, как хроническое и острое воспаление, перфорация, образование свищей с просветом крупных желчевыводящих структур и кишечником, изменение анатомии желчевыводящей системы и прилежащих органов», — рассказала лечащий врач, руководитель центра реконструкции передней брюшной стенки Елена Студенова.

Операция длилась два часа и прошла без осложнений. На третьи сутки после вмешательства пациентку выписали.