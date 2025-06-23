Женщину с воспалением из-за гриба в пазухе носа спасли в больнице в Щелкове

Женщина в возрасте 53 лет обратилась в больницу в Щелкове с жалобами на затрудненное дыхание. Она не обращалась к врачу на протяжении двух лет. Медики выявили у нее воспаление придаточных синусов носа, которое спровоцировали грибы рода Аспергилл.

Пройти обследование пациентке порекомендовал стоматолог. В ходе КТ он обнаружил, что в гайморовой пазухе носа женщины есть воспаление.

Дополнительное обследование позволило поставить точный диагноз — мицетому. Ее спровоцировали грибы, которым свойственно со временем образовывать колонию. Разрастаясь, она заполняет собой пазуху.

По словам хирурга-отоларинголова Саяны Цагадаевой, размер новообразования составлял около трех сантиметров.

«Хирургическое удаление — единственный способ лечения мицетомы. Вмешательство провели с использованием эндоскопического рентген-оборудования. Важно, что у пациентки не осталось шрамов после операции, так как все манипуляции выполнялись через естественные отверстия и не требовали разрезов или проколов», — сказала она.

Женщина чувствует себя хорошо и уже выписала домой.