Женщину с венозными аномалиями спасли в Орехово-Зуевской больнице

34-летняя пациентка обратилась в сосудистый центр с жалобами на сильные боли внизу живота. Медики оперативно поставили диагноз и оказали необходимую помощь.

При осмотре оказалось, что у женщины отток крови из левой ноги из-за сдавливания подвздошной вены проходил через малый таз. Пациентка чувствовала сильную боль, особенно усиливавшуюся в конце дня, которую не помогали снять медикаменты. В результате у нее образовалось варикозное расширение вен малого таза.

Заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев рассказал, что женщине с помощью специальных микроспиралей провели эмболизацию вен и установили стент. Таким образом кровоток по участкам с аномалией был перекрыт, что позволило восстановить нормальное кровоснабжение органов.

После успешного лечения пациентку выписали из больницы.

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