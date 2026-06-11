Женщину с увеличенной в 20 раз щитовидной железой спасли в МОНИКИ

Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского помогли пациентке с многоузловым зобом. У женщины обнаружили несколько образований в щитовидной железе.

Во время планового обследования выяснилось, что орган начал стремительно расти. Когда пациентку госпитализировали, объем доступной для УЗИ части щитовидной железы достигал 380 миллилитров при физиологической норме не более 18 миллилитров.

Орган опустился за грудину и находился возле наружной оболочки сердца, сдавливая трахею, артерии и вены. Состояние женщины требовало срочного хирургического вмешательства.

«Стандартный доступ — разрез на шее — в данном случае был исключен из-за высокого риска повреждения сердца и сосудов. Бригада хирургов применила расширенный комбинированный доступ. В ходе четырехчасового вмешательства была выполнена стернотомия — рассечение грудины, что позволило безопасно извлечь загрудинную часть зоба. Это была операция на стыке хирургии шеи и грудной клетки», — пояснил руководитель отделения хирургической эндокринологии МОНИКИ Тимур Бритвин.

Вмешательство прошло успешно. Сейчас жизнь пациентки вне опасности, ее скоро выпишут. Женщине подобрали заместительную гормональную терапию.