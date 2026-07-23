Женщину с ущемленной паховой грыжей спасли в больнице в Чехове

Врачи Чеховской больницы спасли 32-летнюю жительницу Подольска, которая поступила с острыми болями в животе. Приступ случился во время отдыха на даче.

Первичный осмотр хирурга показал ущемленную паховую грыжу. В течение часа после приезда в больницу женщину отправили в операционную.

Обычно паховые грыжи считаются патологией, сопровождающей мужчин. У женщин они обычно возникают в пупочной области. Также для них характерны диастаз прямых мышц живота или грыжа белой линии живота.

«Основной признак — безболезненное и легко вправляемое образование в паху или на брюшной стенке. Опасность возникает, когда ранее легко вправляемое образование стало болезненным и перестало вправляться: значит, произошло ущемление, в грыжевой мешок попали органы брюшной полости. Первые симптомы — это боль, а если затянуть с визитом к врачу, может появиться тошнота и рвота, нарушение стула и отхождения газов», — отметил врач хирургического отделения Чеховской больницы Ярослав Глебов.

Если грыжа не вправляется, следует обратиться в течение нескольких часов в приемное отделение. В противном случае может произойти ишемия с исходом в некроз содержимого грыжевого мешка. Это может привести к необходимости более серьезного вмешательства и длительному периоду восстановления.

Женщину доставили в больницу вовремя. Через несколько небольших проколов врачи ликвидировали ущемление и выполнили герниопластику. Уже на третьи сутки пациентку в удовлетворительном состоянии выписали.

К специалистам Чеховской больницы можно записаться по номеру телефона 122, через региональный портал «Здоровье», в приложениях «Макс» или «Добродел.Здоровье», а также при помощи инфоматов в поликлиниках.