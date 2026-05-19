Женщину с тромбом в бедренной артерии размером 8 см спасли в больнице в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы спасли пациентку с острой ишемией правой ноги. Ее доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

Нога женщины сильно отекла, кроме того, пациентка испытывала боль. Врачи провели обследование и выяснили, что приток и отток крови в конечности был перекрыт. Тромб размером восемь сантиметров мог оторваться в любой момент.

Более того, нарушение кровообращения в бедренной артерии могло стать причиной развития гангрены и ампутации ноги. Это состояние требовало срочной операции.

«Случаи, когда одновременно нарушены и приток, и отток крови в конечности при наличии флотирующего тромба встречаются очень редко. Было принято решение провести двухэтапную операцию из одного разреза. На первом этапе удалили тромб из общей бедренной вены с перевязкой поверхностной бедренной вены. Затем провели тромбоэктомию — удаление тромба — из артерии. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно», — рассказал сосудистый хирург Парвиз Ходжибоев.

Женщину выписали через неделю. У нее были хорошие анализы, а из больницы она ушла на своих ногах.

Пациентка продолжит наблюдение у специалиста в поликлинике, а также пройдет реабилитацию и антикоагулянтную терапию, что позволит снизить риск повторного тромбоза.

Через три месяца она должна будет посетить больницу для контрольного обследования.