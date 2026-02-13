Женщину с травмами после падения с платформы спасли в больнице в Балашихе

В Балашихинской больнице спасли 22-летнюю женщину, которая пострадала, упав между платформой и поездом. Пациентку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Реаниматологи быстро оценили ситуацию и провели противошоковую терапию. Когда состояние женщины стабилизировалось, ее обследовали. Врачи выявили переломы ребер, травмы грудной клетки и живота.

Во время компьютерной томографии стало понятно, что пострадавшая получила травмы печени, почек и селезенки, а также двусторонний ушиб легких. Урологи провели дополнительные исследования с контрастом, чтобы наметить план лечения.

«В результате пациентке была проведена диагностическая лапароскопия с остановкой внутреннего кровотечения печени. Кроме того, оказаны гемостатическая, дезинтоксикационная противоспалительная, симптоматическая терапии. Благодаря быстрой и слаженной работе врачей мы смогли оказать девушке необходимую помощь в критической ситуации», — рассказал заведующий операционным блоком и вторым отделением хирургии филиала № 2 Балашихинской больницы Павел Коваль.

Пациентку уже выписали.