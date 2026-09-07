Женщину с тяжелым инфарктом миокарда спасли в больнице в Ступине

В Региональном сосудистом центре в Ступине успешно прооперировали пациентку с инфарктом миокарда. Ситуация осложнялась полной АВ-блокадой, что означало угрозу остановки сердца.

Сначала хирурги установили пациентке временный кардиостимулятор, который позволял выровнять сердечный ритм, а затем провели стентирование артерий.

«Пока такие операции с временной кардиостимуляцией мы делаем по экстренным показаниям. Но уже скоро в нашу команду войдет сердечно-сосудистый хирург. Он будет заниматься установкой постоянных кардиостимуляторов. Нам больше не придется отправлять пациентов в Москву или другие клиники Подмосковья — делать это будем прямо в Ступинской больнице», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.

Эту процедуру будут проводить по полису ОМС.