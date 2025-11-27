Женщину с тяжелой травмой таза спасли в больнице в Чехове

Женщина обратилась за помощью в больницу в Чехове. У нее выявили тяжелую травму таза, при которой осложняется передвижение.

В ходе обследования врачи выявили у женщины разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, который соединяют различные кости таза. Они важны для поддержания вертикального положения тела и правильного распределения нагрузки.

«Мы выполнили остеосинтез, то есть соединили обломки костей. Чтобы правильно их закрепить использовали специальные пластины и винты. В последующем их не потребуется удалять. И пластина, и винты из титана — биосовместимого материала, который не вызывает негативных реакций со стороны организма, и никак не помешает пациентке», — рассказал травматолог-ортопед Чеховской больницы Салман Асламханов.

Сейчас пациентка завершает курс реабилитации, благодаря чему она уже уверенно передвигается.

Специалисты призвали жителей быть осторожнее и не спешить при выходе из транспорта, носить удобную обувь и осторожно ходить по лестницам.