Женщину с сильной кровопотерей спасли в перинатальном центре в Видном

Фото: Пресс-служба Видновского перинатального центра

В Видновском перинатальном центре врачи оказали экстренную помощь 37-летней пациентке с внематочной беременностью. Женщина поступила в гинекологическое отделение с внутрибрюшным кровотечением и потерей крови около четырех литров.

С момента поступления пациентки и до начала хирургической операции прошло всего 18 минут. У женщины произошел разрыв маточной трубы из-за внематочной беременности.

«Пациентка испытывала сильные боли в животе на протяжении 12 часов, но не обращалась за медицинской помощью. После ее поступления мы быстро провели хирургический гемостаз и эвакуацию крови из брюшной полости. Благодаря аппарату для аутотрансфузии Cell Saver мы смогли вернуть часть крови, что исключило необходимость в переливании», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Специалисты провели лапароскопическую операцию, что позволило избежать серьезных осложнений и быстро стабилизировать состояние пациентки. Женщина пришла в себя в реанимации, всю ночь рядом с ней дежурили доктора. Она поблагодарила медиков за спасение.

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