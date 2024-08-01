Женщину с сильной кровопотерей после увеличения груди спасли в больнице в Мытищах

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Женщина в возрасте 33 лет поступила в больницу в Мытищах с жалобами на резкое болезненное увеличение молочной железы. У нее выявили кровотечение из поврежденного сосуда в капсулу установленного ранее импланта.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, кровотечение открылось из-за резкого движения рукой. Кровопотеря составила около полулитра. Такая ситуация могла привести к серьезным осложнениям и некрозу тканей.

Часто в таких случаях врачи проводят лечение с удалением импланта, из-за чего в будущем его нужно устанавливать снова.

По словам заведующего хирургическим отделением Игоря Модина, женщине провели операцию, которая заняла около 40 минут. Имплант удалось сохранить и установить на место.

«Опыт проведения таких операций есть: мы достали имплант по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, затем аккуратно поставили его на место», — рассказал он.

Пациентка успешно прошла реабилитацию и чувствует себя хорошо.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте