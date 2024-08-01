Женщину с сильной кровопотерей после увеличения груди спасли в больнице в Мытищах

Женщина в возрасте 33 лет поступила в больницу в Мытищах с жалобами на резкое болезненное увеличение молочной железы. У нее выявили кровотечение из поврежденного сосуда в капсулу установленного ранее импланта.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, кровотечение открылось из-за резкого движения рукой. Кровопотеря составила около полулитра. Такая ситуация могла привести к серьезным осложнениям и некрозу тканей.

Часто в таких случаях врачи проводят лечение с удалением импланта, из-за чего в будущем его нужно устанавливать снова.

По словам заведующего хирургическим отделением Игоря Модина, женщине провели операцию, которая заняла около 40 минут. Имплант удалось сохранить и установить на место.

«Опыт проведения таких операций есть: мы достали имплант по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, затем аккуратно поставили его на место», — рассказал он.

Пациентка успешно прошла реабилитацию и чувствует себя хорошо.

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