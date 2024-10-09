Женщину с редким заболеванием сердца спасли в больнице в Пушкино

Медицинские специалисты Пушкинской больницы имени профессора Розанова приняли 70-летнюю пациентку с признаками острой респираторной вирусной инфекции. В процессе проведения эхокардиографии врачи обнаружили, что симптомы скрывают редкое заболевании сердечной мышцы — синдром Такоцубо, который также известен как «синдром разбитого сердца». Это заболевание часто возникает на фоне стресса.

Синдром Такоцубо характеризуется временным ухудшением функции сердечной мышцы и чаще всего проявляется у женщин в постменопаузе. При отсутствии своевременной медицинской помощи это заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая летальный исход. Диагностика синдрома может быть сложной, а уровень смертности в остром периоде сопоставим с тем, что наблюдается при инфаркте миокарда.

Врач-кардиолог Вероника Глушкова сообщила, что первоначально пациентку беспокоила боль в руке, затем она ощутила першение в горле, а позже появились дискомфортные ощущения в шее. Диагноз был установлен своевременно, что позволило провести успешное медикаментозное лечение.

На данный момент жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Она выписана из больницы и продолжит амбулаторное лечение под наблюдением кардиолога.

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