Женщину с разрывом опухоли в почке спасли в больнице в Мытищах

Женщина с сильными болями в животе поступила в больницу в Мытищах после обращения в скорую помощь. Врачи выявили у нее опухоль в левой почке размером 10 сантиметров. Состояние осложнялось из-за разрыва новообразования и забрюшинного кровотечения.

Несмотря на гематому, создающую технические сложности, врачи приняли решение провести операцию методом лапароскопии — через небольшие проколы. Это помогло снизить травматичность процедуры для пациентки.

«Чаще всего в жизнеугрожающей ситуации с кровотечением проводится нефрэктомия — почку удаляют вместе с опухолью. Но девушка еще молодая, еще вся жизнь впереди. В результате мы выполнили резекцию на уровне здоровых тканей, остановили кровотечение и ушили дефект, сохранив орган», — сказал врач Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.

После удаления опухоль направили на гистологию. Новобразованием оказалась доброкачественная ангиомиолипома. Это опухоль, которая состоит из жировой ткани, гладких мышц и сосудов. Чаще она встречается у женщин и протекает бессимптомно.

После лечения женщину выписали домой. КТ показала, что почка работает в привычном режиме, будто операции и не было.

Врачи напомнили о важности прохождения диспансеризации. Записаться на нее можно через портал «Здоровье», по телефону 122, через информат или чат-бот в мессенджере «МАХ».