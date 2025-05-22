Женщину с раком шейки матки спасли в Павлово-Посадской больнице

Врачи Павлово–Посадской больницы спасли жизнь 32-летней пациентке. Во время проверки репродуктивного здоровья у женщины выявили рак шейки матки на ранней стадии.

Изменения в клетках показало цитологическое исследование.

«Эта история — яркий пример того, почему профилактические осмотры так важны. Рак шейки матки, как и многие другие заболевания репродуктивной системы, на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Именно поэтому регулярные обследования необходимы даже при отсутствии жалоб», — пояснила заведующая женской консультацией Павлово–Посадской больницы Наталья Лаухина.

Пациентка своевременно прошла лечение, поэтому в будущем она сможет стать матерью. Сейчас женщина продолжает наблюдаться у онколога.

Репродуктивную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.