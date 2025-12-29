Женщину с раком кишечника на ранней стадии спасли в больнице в Раменском

Врачи Раменской больницы спасли 58-летнюю женщину с ранней стадией рака кишечника. Пациентка ни на что не жаловалась.

В рамках диспансеризации у женщины обнаружили отклонения в общем анализе крове. После этого ее направили на колоноскопию.

«В результате исследования у женщины были выявлены образования толстой кишки. Пациентке незамедлительно провели малоинвазивную эндоскопическую операцию и удалили три полипа размером до четырех сантиметров», — пояснил заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.

Пациентку уже выписали. Она будет регулярно проходить обследования.

Медики напоминают, что успешное лечение рака напрямую зависит от ранней диагностики. Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют на начальной стадии выявить заболевание.

Запись на прием доступна по телефону 122, через бота Дениса в Telegram и МАХ или в разделе «Здоровье» на региональном сайте государственных услуг.