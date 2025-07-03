Женщину с проникающим ранением сердца спасли в больнице в Дзержинском

Врачи Дзержинской больницы спасли 63-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями. В медицинское уреждение пациентка поступила в критическом состоянии.

Супруг во время бытового конфликта нанес женщне ранения в области живота, грудной клетки и левой руки.

«Дежурная бригада медиков предприняла все меры для стабилизации состояния женщины. Незамедлительно она была передана в операционную. В ходе хирургического вмешательства, которое длилось более двух часов, мы провели ушивание ранения левого желудочка сердца и легкого, устранили кровотечение в грудной полости», — пояснил заведующий хирургическим отделением Дзержинской больницы Алексей Пугачев.

Дополнительно специалисты провели диагностическую лапаротомию, чтобы исключить скрытые повреждения брюшной полости.

Несмотря на обширную кровопотерю и тяжесть травм, слаженные действия медицинской бригады позволили спасти жизнь женщине. После успешной операции и курса интенсивной терапии пострадавшую перевели на амбулаторное лечение.