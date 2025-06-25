Женщину с переломом грудного позвонка спасли в больнице в Красногорске

Врачи Красногорской больницы избавили 68-летнюю пациентку с переломом грудного позвонка от боли в спине. Женщина получила травму на фоне возрастной ломкости костей.

В данном случае проведение открытой операции стало бы крайне травматичным для пациентки.

«Существует альтернативная методика — вертебропластика, когда в тело позвонка вводят „костный цемент“, но из-за большой степени деформации позвонка и она была противопоказана», — объяснил Иван Портнягин, руководитель отделения по лечению хронических болевых синдромов Красногорской больницы, которое недавно начало свою работу и пока остается единственным в регионе.

Пациентке провели малоинвазивную нейрохирургическую операцию — диочастотную денервацию фасеточных суставов, которая длилась меньше получаса.

«Пункционным способом — через проколы — под контролем интраоперационного рентгена сбоку от межпозвонковых суставов вводятся специальные иглы с небольшими электродами на концах. Через эти иглы поочередно подается ток малой частоты и производится стимуляция нервных окончаний, находящихся в капсуле фасеточных суставов», — отметил Портнягин.

Сразу после процедуры женщина отметила исчезновение болевого синдрома. Ее выписали с хорошим самочувствием.

Пациентом с хроническими болями принимают в отделении интервенционного лечения в поликлинике на улице Карбышева. Направление по форме 057-у можно получить у лечащего врача.

Запись на визит доступна по телефону +7 (925) 167-02-59.