Женщину с парализованной стопой спасли в Балашихе | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:41 Женщину с парализованной стопой спасли в Балашихе Фото: Балашихинская больница

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Врачи Балашихинской больницы спасли пациентку с парализованной стопой. У женщины начались осложнения после давней операции на ногу.

Женщина поступила в травматологическое отделение филиала № 2 Балашихинской больницы. Она пожаловалась на осложнение после операции на ноге: стопа онемела и не сгибалась почти шесть лет.

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Врачи после осмотра приняли решение, что необходима операция для перемещения сухожилия. Работа специалистов заняла около двух часов.

«Для восстановления двигательной функции стопы мы переместили группу мышц с задней поверхности голени на тыльную. То есть мы изменили и зафиксировали их природные точки крепления к кости», — рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Арслынг Тюрбеев.

Сейчас пациентка уже пробует наступать на обе ноги. По слова врачей, после реабилитации она снова сможет ходить и даже заниматься спортом.

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