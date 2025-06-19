Женщину с острым тромбозом вен спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Женщина жаловалась на онемение правой ноги, сильные боли и нарушение опорной функции.

«Состояние конечности вызывало большие опасения — стоял вопрос об ампутации. Однако, к счастью, это не потребовалось. Мы дважды провели катетер-управляемый тромболизис — процедуру, при которой лекарство, растворяющее тромб, доставляется непосредственно к месту его образования», — пояснил заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.

На фоне терапии симптомы тромбоза уменьшились, боли стали слабее, а отек спал. Однако на фоне длительных проблем с оттоком крови у пациентки возникли осложнения в работе печени и почек. Врачи провели стентирование вен, что позволило восстановить все функции организма.

Женщину уже выписали, она вновь ведет активный образ жизни.